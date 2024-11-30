اليوم .. 6 مواجهات قوية في دورى القسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصرواايوم السبت 6 مواجهات قوية بالجولة الخامسة بمسابقة بدوري القسم الثالث، موسم 2024-2025.



حيث يلتقي مركز شباب قرية عامر بقيادة هيثم عبدة صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة، مع جمارك بورسعيد الرابع برصيد 8 نقاط.

ويخوض الزرقا بقيادة هانى ابو الفضل، صاحب المركز الأول برصيد 16 نقطة، مواجهة صعبة أمام راس البر، صاحب المركز السادس برصيد 6 نقاط.

ويستضيف غزل بورسعيد متذيل الترتيب دون نقاط، فريق النوبة بقيادة محمد فؤاد مودي، صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط.



ويلتقي منشية الشهداء، صاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط، مع كهرباء عتاقه بقيادة ياسر سعد، صاحب المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط.

ويواجه كابسى، صاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط، نظيره فريق بورتو السويس بقيادة عمرو عبيد، صاحب المركز التاسع برصيد 5 نقاط.



ويحل فريق الرباط والانوار بقيادة مجدي الشناوى صاحب المركز الثانى برصيد 14 نقطة ضيفا على نظيرة فريق ابو خليفه صاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط.