اليوم .. 6 مواجهات قوية في دورى القسم الثالث

اليوم.. 6 مواجهات قوية في دورى القسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تنطلق في الثانية والنصف من عصرواايوم السبت 6 مواجهات قوية بالجولة الخامسة بمسابقة بدوري القسم الثالث، موسم 2024-2025.


حيث يلتقي مركز شباب قرية عامر بقيادة هيثم عبدة صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة، مع جمارك بورسعيد الرابع برصيد 8 نقاط.

 

ويخوض الزرقا بقيادة هانى ابو الفضل، صاحب المركز الأول برصيد 16 نقطة، مواجهة صعبة أمام راس البر، صاحب المركز السادس برصيد 6 نقاط.

ويستضيف غزل بورسعيد متذيل الترتيب دون نقاط، فريق النوبة بقيادة محمد فؤاد مودي، صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط.


ويلتقي منشية الشهداء، صاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط، مع كهرباء عتاقه بقيادة ياسر سعد، صاحب المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط.

ويواجه كابسى، صاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط، نظيره فريق بورتو السويس بقيادة عمرو عبيد، صاحب المركز التاسع برصيد 5 نقاط.


ويحل فريق الرباط والانوار بقيادة مجدي الشناوى صاحب المركز الثانى برصيد 14 نقطة ضيفا على نظيرة فريق ابو خليفه صاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

خليفة السويس القسم الثالث مظاليم بحري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل.. برشلونة يكشف عن نبأ سار لجماهيره قبل مواجهة لاس بالماس

موعد مباراة كريستال بالاس أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السوري

رمضان 2025.. صبري فواز ينضم لأسرة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي

الأنبا نيقولا يترأس جناز الأرشمندريت بارثينيوس النجار

أحمد مالك وآية سماحة ينتهيان من تصوير فيلم "6 أيام".. تفاصيل