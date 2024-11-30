العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة الفيوم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف غموض مقتل شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بطريق الواقع بين قرية العزب وعزبة عاشور بدائرة مركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم تفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا بعثور الأهالي على جثة شخص في العقد الخامس من العمر، مقتول بطلق ناري، وعلي الفور انتقل ضباط مركز شرطة مركز الفيوم وسيارة الإسعاف.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها مدير مباحث المحافظة وقادها مفتش مباحث المركز ورئيس المباحث ومعاون المباحث أن جثة لشخص يدعى "حسن. ح" 55 عاما ومقيم بقرية السنباط التابعة لدائرة المركز تم النقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم المركزي تحت تصرف الجهات المختصة. تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعه.