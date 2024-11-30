موعد مباراة الشباب ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الهلال اليوم السبت الموافق الثلاثين من نوفمبر ضمن منافسات الدوري السعودي.

وتلعب المواجهة المرتقبة بين الشباب والهلال لحساب إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

موعد مبارة الشباب والهلال في الدوري السعودي

تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الهلال في الدوري السعودي

تذاع مباراة الشباب ضد الهلال عبر قناة اس اس سي السعودية، كونها هي الناقل الحصري للبطولة.
 

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