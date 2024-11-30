موعد ميلان ضد إمبولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان نظيره إمبولي اليوم السبت الموافق ثلاثين من نوفمبر ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتلعب المواجهة المرتقبة بين ميلان وإمبولي لحساب إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

موعد مبارة ميلان وإمبولي في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

txt

بايرن ميونخ يدخل في تنافس قوي ضد مانشستر يونايتد علي نجم ميلان

txt

إنتر ميلان يهاجم الاتحاد الدولي.. معايير مشكوك فيها

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد إمبولي في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة ميلان ضد إمبولي عبر قناة أبو ظبي الرياضية، لأنها هي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
 

الاتحاد الدولي الدورى الايطالى اليوم السبت بطولة الدوري الإيطالي مباراة ميلان ميلان ضد إمبولي ميلان ميلان وإمبولي

مواد متعلقة

ميلان يمدد عقد ماتيو جابيا حتى 2029

ميلان يمدد عقد نجمه
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل.. برشلونة يكشف عن نبأ سار لجماهيره قبل مواجهة لاس بالماس

موعد مباراة كريستال بالاس أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السوري

رمضان 2025.. صبري فواز ينضم لأسرة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي

الأنبا نيقولا يترأس جناز الأرشمندريت بارثينيوس النجار

أحمد مالك وآية سماحة ينتهيان من تصوير فيلم "6 أيام".. تفاصيل