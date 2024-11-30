موعد مباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره وست هام يونايتد مساء اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الجانرز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في أربع لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يحتل فريق وست هام المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة خمس مواجهات.

موعد مباراة آرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة آرسنال ضد وست هام يونايتد اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة آرسنال ضد وست هام يونايتد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.