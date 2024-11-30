الحكم في الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم تغريمه 3000 جنيه

حوادث
بوابة الفجر

تصدر محكمة مستأنف العجوزة، اليوم السبت، الحكم في الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، على حكم تغريمه 3000 جنيه في وقائع سب وقذف كابتن محمود الخطيب وممدوح عباس ووليد العطار وهشام نصر وهاني العتال وهشام حطب.

وأودعت محكمة جنح العجوزة، حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.

وجاء في حيثيات الحكم أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم "مرتضى أحمد محمد منصور" أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان علنا بأنه أسند إليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونًا أو احتكاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

شملت حيثيات الحكم أن مرتضى منصور سب المجني عليه محمد  عثمان بإحدى الطرق العلانية بأن وجه إليه الألفاظ التي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقابه وفقا لنصوص المواد ۳/۱۷۱، ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ٣٠٦ من قانون العقوبات.

كما جاء ذلك على سند ما هو مدون بالشكوى المقدمة من "محمد عثمان" المحامى ضد المتهم مرتضى أحمد" لقيام الأخير بعقد مؤتمر بنادى الزمالك ووجه إليه عبارات سب وقذف وأضاف أن ذلك اللقاء تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محكمة مستأنف العجوزة مرتضى منصور سب وقذف كابتن محمود الخطيب محكمة جنح العجوزة

مواد متعلقة

محاكمة عامل نظافة صور زميلتيه اثناء تغيير ملابسهما

مصرع شخصين أسفل عجلات قطار بقليوب

نشرة مرور "الفجر".. سيولة مرورية بطرق ومحاور القاهرة الكبرى

السجن المؤبد للمتهمين بحيازة مخدر الحشيش بالعياط

إلزام أميرة أبو شنب بدفع 30 مليون جنيه تعويضًا لورثة ضحيةعقر الكلب

أهالي 9 فتيات معدية أبو غالب يتنازلون عن القضية

محامي سائق ميكروباص معدية أبو غالب: المتهم كان بيدافع عن فتاة من التحرش

حجز الحكم في استئناف المقدم من سائق معدية أبو غالب على حكم حبسه

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل.. برشلونة يكشف عن نبأ سار لجماهيره قبل مواجهة لاس بالماس

موعد مباراة كريستال بالاس أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السوري

رمضان 2025.. صبري فواز ينضم لأسرة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي

الأنبا نيقولا يترأس جناز الأرشمندريت بارثينيوس النجار

أحمد مالك وآية سماحة ينتهيان من تصوير فيلم "6 أيام".. تفاصيل