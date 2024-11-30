حبس دجال ادعى قدرته على فك أعمال السحر في الهرم

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أمرت النيابة العامة، بحبس دجال ادعى قدرته على فك أعمال السحر، وقام بالنصب على سيدة والاستيلاء منها على مبلغ مالي بمنطقة الهرم.

القبض على دجال

تلقى  قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سيدة تفيد بقيام دجال ادعى قدرته على فك أعمال السحر بالاستيلاء منها علي مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه لفك السحر ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال

الإجراءات القانونية 20 ألف جنيه بمديرية أمن الجيزة شرطة الأهرام ضبط المتهم قسم شرطة الأهرام مديرية أمن الجيزة

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