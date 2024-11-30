إبراهيم صلاح: فيريرا نجح مع الزمالك لتطبيقه مبدأ الثواب والعقاب وكان عبقريًا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أشاد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، بالبرتغالي جيسفالدو فيريرا مع القلعة البيضاء، مشددا على أنهم مدير فني كبير للغاية وصاحب تاريخ مع الأندية التي تولي تدريبها طوال مسيرته التدريبية.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " فيريرا كان عبقريًا ويهتم بالتفاصيل البسيطة في التدريبات فإذا اعترض لاعب عند تبديله أو قام بربط الحذاء أثناء سير اللعب يقوم بتوبيخه ومعاقبته أمام الجميع".

وأضاف: "فيريرا نجح في تطوير أداء اللاعبين بشكل كبير وطبق مبدأ الثواب والعقاب بشكل فعال ومنح كل لاعب حقه ويقنع الأساسي والاحتياطي".

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