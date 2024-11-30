ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بطريق مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديم الإسعافات الأولية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابى حادث اصطدام سيارة ملاكى بسيارة ميكروباص أجرة بالمدخل الشرقي لمدينة مرسي مطروح سملا علم الروم أسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 أخرين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى مطروح العام



وأوضح الدكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح أنه فور تلقي بلاغ وقوع اصطدام بين سيارة ملاكى وسيارة أجرة في صباح اليوم السبت،تم الدفع بعدد 8 سيارات موضحًا أنه كان من بين المصابين حالتين فرنسيتين كانا يستقلان السيارة الملاكى

حيث تم نقلهم جميعا لمستشفى مطروح العام لتلقي الرعاية الطبية واكد الدكتور صبرى شعبان مدير مستشفى مطروح العام أنه تم رفع حالة الطوارىء بالمستشفى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل اى عقبات قد تستجد مع التأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الاقسام الحرجة (العناية المركزة ) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات فى حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين

وحالات الإصابة كما يلي سمير يوسف فهمي، 30 عام،محافظة الغربية،بتر بالقدم اليسري اشتباه ما بعد الارتجاج

سعيد رمضان عيسي،30 عام،محافظة الغربية، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالراس

هشام عبد الرسول على 50 عام،محافظة الجبزة،اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالرأس.

محمد ابراهيم شحاته 23 عام،محافظةالغربية،اشتباه ما بعد الارتجاج

لاليا امرام٢٧عام،فرنسية.

جروح متهتكه بالرأس اشتباه ما بعد الارتجاج،أما تشخيص حالات الاشتباه ما بعد الارتجاج كلا من محمود صلاح حمزه 29 عام،محافظة الجيزة،شفيق احمد إبراهيم، 51 عام،محافظة الجيزةعمرو محمد خليل،43 عام،محافظة الجيزة،هشام احمد عمر، 54 عام،محافظة البحيرة،أما حالة الوفاة ماري لاهيا، 30 عام فرنسية.