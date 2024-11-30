تعطل حركة المرور بالطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة محملة بالحديد بالقليوبية

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الطريق الزراعي بالقليوبية
الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد الطريق الزراعي، انقلاب سيارة نقل كبيرة محملة بالحديد بمدينة قليوب في محافظة القليوبية  اتجاه القاهرة، مما تسبب في تعطل حركة الطريق، فيما دفع رجال المرور بمعدات لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغًا بانقلاب سيارة  نقل كبيرة محملة "حديد" عند قليوب اتجاه القاهرة بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، مما تسبب في تعطل حركة الطريق.

فيما دفع رجال المرور بمعدات لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

الطريق الزراعي بالقليوبية

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القاهرة - الإسكندرية الزراعي انقلاب سيارة نقل مدينة قليوب محافظة القليوبية

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