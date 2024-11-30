اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السوري

عربي ودولي
بوابة الفجر

 

جرى مساء أمس ٢٩ نوفمبر اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ووزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية بسام صباغ.

تم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك.


وأعرب عبد العاطي، عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر  الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها.

الجمهورية العربية السورية التطورات الأخيرة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي سيادة الدول شمال سوريا

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل.. برشلونة يكشف عن نبأ سار لجماهيره قبل مواجهة لاس بالماس

موعد مباراة كريستال بالاس أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أحمد مالك وآية سماحة ينتهيان من تصوير فيلم "6 أيام".. تفاصيل

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السوري

رمضان 2025.. صبري فواز ينضم لأسرة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي

‏الجيش السوري: قواتنا ستواصل عملياتها حتى استعادة سيطرة الدولة على كامل مدينة حلب وريفها