محاولات عاجلة لوقف الحرب في غزة.. بايدن وترامب يتعاونان لتسوية الأزمة قبل انتقال السلطة



تُعد الحرب المستمرة في غزة واحدة من أكثر القضايا الملحة التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن، خصوصًا في ظل فترة الانتقال الرئاسي بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب، وتتزايد محاولات وقف التصعيد في المنطقة، في وقت يشهد فيه النزاع تفاقمًا شديدًا، مع عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين واحتجاز الرهائن من قبل حركة حماس.

فيما يتسارع العد العكسي للانتقال الرئاسي في الولايات المتحدة، يعكف كل من الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب على معالجة أزمة غزة التي باتت تشكل تحديًا دبلوماسيًا ضخمًا للقيادة الأمريكية.

فمع اقتراب موعد تولي ترامب منصبه في 20 يناير المقبل، يحاول الأخير الضغط لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، وسط محاولات من بايدن لتعزيز الجهود في الأيام الأخيرة من ولايته.

ووفقًا لما ذكره السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، فإن ترامب يهدف إلى إتمام صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة قبل استلامه منصبه.

وهو ما يعكس تركيز ترامب على القضايا الإنسانية والعسكرية المرتبطة بالحرب، بما في ذلك الإفراج عن الرهائن، الذين من بينهم أمريكيون، والذي يُعتبر أولوية ملحة بالنسبة له.

وفي المقابل، يواصل بايدن التزامه بمساعي التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أهمية التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، مثل قطر ومصر وتركيا، لإحياء محادثات السلام.

وفي هذا السياق، أُعلن عن زيارة وفد من حركة حماس إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن الوضع الراهن في غزة.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من جهود متواصلة تهدف إلى تهدئة الوضع قبل أن تنتقل المسؤولية بشكل كامل إلى الإدارة الأمريكية المقبلة.

تأثير المفاوضات

وتشير التوترات الحالية إلى أن الملف الغزي قد يصبح أولوية أكبر لإدارة ترامب، الذي يُتوقع أن يتخذ نهجًا مختلفًا في التعامل مع الوضع، خصوصًا فيما يتعلق بتسوية ما بعد الحرب في غزة.

وتُظهر تصريحات غراهام، الذي يتحدث بشكل مستمر مع ترامب حول قضايا الشرق الأوسط، أن الأخير مصمم على إنهاء القتال في غزة، وأعلن دعمه لوقف إطلاق النار الذي يتضمن صفقة تبادل للرهائن.

من جهة أخرى، يعكس الموقف الدولي تزايد القلق من استمرار العنف في المنطقة، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 44،000 شخص.

ويتطلع المجتمع الدولي إلى تحركات حاسمة لإيقاف التصعيد، وسط التحولات السياسية في الولايات المتحدة وعمليات التنسيق المستمرة بين بايدن وترامب بشأن مستقبل المنطقة.