وكيل وزارة التموين: سوق اليوم الواحد سيكون متنقلًا على خلاف سوق المزارعين في الإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

صرح وكيل وزارة التموين السيد حرز الله لــ "الفجر"  في بث مباشر عن مدى حرصهم لتواجدهم اليوم بالسوق المتنقل الجديد  تحت اسم "سوق اليوم الواحد" موضحًا أنه سيستمر بصفة أسبوعية بأماكن متفرقة من محافظة الإسكندرية.

وكشف "حرز الله" للفجر  عن أماكن سوق اليوم الواحد ومنها نقل السوق إلى منطقة المنشية ومنطقة الورديان والدخيلة ومنطقة محمد نجيب وميامي في الفترة القادمة موضحًا أنه يختلف عن سوق المزارعين والذي تم افتتاحه من قبل بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية.

وأشار حرز الله إلى مدى تعاون مديرية التموين الإسكندرية  مع المحافظة لاحراز هذه المجهودات ونقل فكر الأسواق الأوروبية على أرض مصرية مؤكدًا على مدى حرصه لوجود سوق اليوم الواحد لمدة يومين على التوالي بكل منطقة في الإسكندرية.

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أسبوع أرض مصر أرض مصرية الاسكندري إسبوعية الأسواق الأوروبي الاوروبية الأسواق الأوروبية الفجر الفترة القادمة اليوم الواحد اماكن متفرقة تموين الإسكندرية لمدة يومين محافظة الإسكندرية محطة الرمل منطقة المنشية منطقة الورديان وزارة التموين

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