عاجل.. برشلونة يكشف عن نبأ سار لجماهيره قبل مواجهة لاس بالماس

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

تلقى فريق برشلونة بقيادة الألماني هانسي فليك، دفعة قوية قبل مواجهة لاس بالماس المقرر إقامتها عصر اليوم السبت، في بطولة الدوري الإسباني.

توريس ولامين يامال ضمن قائمة برشلونة لمباراة لاس بالماس

أعلن نادي برشلونة، جاهزية الثنائي الهجومي فيران توريس ولامين يامال لخوض مباراة لاس بالماس بعد تعافيهما من الإصابة وحصولهما على التصريح الطبي.

ويتواجد فيران توريس ولامين يامال، ضمن قائمة برشلونة التي اختارها الألماني فليك لخوض مباراة لاس بالماس.

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موعد برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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برشلونة في ورطة قبل مواجهة لاس بالماس

وتقام مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق برشلونة، نظيره لاس بالماس في المباراة التي تقام اليوم عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة.

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