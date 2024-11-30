‏الجيش السوري: قواتنا ستواصل عملياتها حتى استعادة سيطرة الدولة على كامل مدينة حلب وريفها

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بوابة الفجر

أعلن ‏الجيش السوري، أن قواته ستواصل عملياتها حتى استعادة سيطرة الدولة على كامل مدينة حلب وريفها.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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‏الجيش السوري: قواتنا ستواصل عملياتها حتى استعادة سيطرة الدولة على كامل مدينة حلب وريفها

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