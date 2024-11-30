سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنية

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 30-11-2024

الاقتصاد
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم السبت، 30 نوفمبر 2024، داخل البنوك الحكومية والخاصة، يأتي هذا الاستقرار بعد ارتفاعات شهدها السعر في الفترة الأخيرة، وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، لمعرفة أحدث التحديثات المتعلقة بأسعار العملات الأجنبية، تابع التفاصيل التي سنستعرضها في السطور القادمة.

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنية

وعن التحديثات التي تُجرى على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024، وفقًا لما يأتي:-

• وصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت إلى 49.60 جنيه شراء، وبيع 49.70 جنيه داخل البنك المركزي.

• فيما سجل سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية نحو 49.62 جنيه شراء، وبيع 49.72 جنيه.

• أما عن سعر الدولار في بنك قناة السويس فسجل نحو 49.64 جنيه للشراء، وللبيع 49.74 جنيه.

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أعرف سعر الدولار اليوم الخميس 28/11

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سعر الدولار اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

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هبوط مفاجئ في سعر الدولار وسط تعاملات اليوم.. 4 بنوك كبرى تشهد تراجعات غير متوقعة

• حتى أن سعر الدولار داخل بنك نكست بلغ نحو 49.64 جنيه للشراء، والبيع 49.74 جنيه.

• وصل سعر الدولار داخل بنك مصر إلى 49.60 جنيه شراء، وبيع 49.74 جنيه.

• وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي قرابة الـ 49.60 جنيه للشراء، وللبيع 49.70 جنيه. 

• فيما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد قرابة الـ 49.60 جنيه للشراء، وللبيع 49.70 جنيه.

• أما عن سعره في بنك القاهرة فسجل نحو 49.60 جنيه للشراء، وللبيع 49.70 جنيه.

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