25 اقتراح برغبة على طاولة مجلس النواب الأسبوع الجاري.. تعرف على التفاصيل



تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الجاري، إحالة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 25 إقتراح برغبة مقدمة من النواب، للحكومة، لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما ورد بها من توصيات.



وتضمنت الاقتراحات برغبات المقدمة من النواب ما يلي:

1- النائب مجدى الأمير، بشأن تخصيص قطعة أرض زراعية مساحتها (2000م2) لإنشاء مستشفى أورام بمدينة المنزلة – محافظة الدقهلية.

2- النائب مكرم رضوان، بشأن إعادة النظر فى منظومة توزيع التمريض على جميع المستشفيات بجمهورية مصر العربية.



3- النائب عبد الناصر عطية، بشأن توفير حضانات وتزويدها بالكوادر البشرية من الأطباء والممرضين والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى سفاجا المركزى – محافظة البحر الأحمر.



4- النائب محمد عزت عرفات، بشأن إحلال وتجديد مبنى الباطنة والأطفال والاستقبال بمستشفى إيتاى البارود العام بمحافظة البحيرة.



5- النائب جمال الشورى، بشأن إنشاء مستشفى للقلب والأوعية الدموية خاص بمحافظة مطروح.



6- النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء محطة رفع صرف صحى فى قرية الربايعة – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.



7- النائب أحمد أبو زيد، بشأن استكمال العمل فى مشروع الصرف الصحى بقرية طملاى - مركز منوف – محافظة المنوفية.



8- النائب أحمد العرجاوى، بشأن إنشاء خط مياه لقرية ذكى أفندى بطول (900م) من المدخل الرئيسى للقرية – مركز أبو حمص- محافظة البحيرة.

9- النائب سامى توفيق، بشأن تطوير ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب المتهالكة بقرية سدمنت الجبل – مركز أهناسيا – محافظة بنى سويف.

10- النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى لمنطقة الساحل النصف الغربى مدينة طما – محافظة سوهاج.

11- النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن سرعة فرش مساجد مركزى سيدى سالم والرياض – محافظة كفر الشيخ.

12- النائب أسامة عبد العاطى، بشأن تطوير وتجميل مدينة تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.



13- النائبة إيمان خضر، بشأن إحلال وتجديد الكوبرى الرابط بين عزبة عثمان والأنعام وطريق كفر الأشراف الطيبة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

14- النائب علاء الدين خيرالله، بشأن صرف رواتب أكثر من (1300) عامل بوزارة الزراعة، وذلك لعدم صرف رواتب لهم منذ إستلامهم العمل.



15- النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن توفير الاعتمادات المالية لاستكمال أعمال محطة الرفع للصرف الصحى بقرية الشغبة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.



16- النائبة ميرفت عازر، بشأن إضافة أقسام جديدة إلى المدرسة الفنية الصناعية – مدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية.



17- النائب سامى كامل عامر، بشأن إنشاء كلية للتمريض – جامعة العريش بمركز ومدينة العريش – محافظة شمال سيناء.



18- النائبة آيات الحداد، بشأن إنشاء متحف توثيقى للتراث الدرامي في مبنى ماسبيرو – محافظة القاهرة.



19- النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن تسجيل عدد المبانى فى المحلة الكبرى كمبانى أثرية وتراثية – محافظة الغربية.

20- النائب أحمد أبو زيد، بشأن سرعة البدء فى إنشاء نزله وطلعه عند تقاطع طريق سرس الليان بمركز منوف – قرية تلوانه مع الطريق الدائرى الإقليمى – محافظة المنوفية.

21- النائب مكرم رضوان، بشأن ضم طريق ميت فارس – بنى عبيد – قصاصين الأزهار التابع لهيئة الطرق إلى الطرق القومية، وازدواجه كامتداد لطريق المنصورة – طناح – ميت فارس – محافظة الدقهلية.

22- النائب محمد نجيب خالد، بشأن مد خط السكة الحديد المنصورة - المطرية حتى بورسعيد – محافظة الدقهلية.

23- النائبة إيمان خضر، بشأن إحلال وتجديد كبارى المشاة المقامة على الترع والمصارف وتوسعتها تيسيرًا لمرور السيارات – محافظة الشرقية.

24- النائب حاتم عبد العزيز، بشأن عمل كوبرى إتجاه واحد خروج لخدمة الطريق الدائرى بمركز ومدينة ههيا – محافظة الشرقية.



25- النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إعادة فتح تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات التجارية لقبول ترشيحهم بالكليات.