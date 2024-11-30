تنظيم برامج سياحية مزيفة.. ضبط القائمين على إدارة 6 شركات دون ترخيص



تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة 6 شركات دون ترخيص؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تنظيم برامج سياحية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت قيام 6 شركات دون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات، وجوازات سفر، وتأشيرات عمرة، ولافتات، ودفاتر وإيصالات استلام نقدية، ومجموعة من كروت الدعاية للشركات، وكشوف ببيان عملاء الشركات وبيانات بأسعار الحج والعمرة والسياحة الداخلية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية غير الحاصلة على تراخيص، خشية تعرضهم للنصب.