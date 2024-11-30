تحرير 158 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق

حوادث
غلق المحلات
غلق المحلات


حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 158 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 158 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

حوادث الفجر اتخاذ التدابير اللازمة الإجراءات القانونية النيابة العامة ترشيد استهلاك جهود أجهزة وزارة الداخلية
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