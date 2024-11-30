ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية؛ تخصص في تزوير المحررات الرسمية المتنوعة لراغبيها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، حال قيادته إحدى السيارات؛ لقيامه بحمل رخصة تسيير مزورة، كما تبين أن اللوحة المثبتة على السيارة مصطنعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب واقعة تزوير الرخصة المشار إليها سيدة و3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، يقيمون بنطاق محافظة الدقهلية، حيث قاموا بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية المتنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تنسيقًا ومديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (11 ختما لشعار الجمهورية لجهات مختلفة - 9 أكلاشيهات لجهات مختلفة - جهاز أشعة - 7 شابلونة - جهاز لاب توب - طابعة - كمية من بلاستيك التغليف ومواد التنظيف - عدد من النماذج الفارغة لجهات حكومية مختلفة "مقلدة" - عدد من بطاقات الرقم القومي وشهادات دراسية ومستخرج نجاح وإفادات تعليمية وشهادة ميلاد - نماذج عقود عمل وإفادات العمل لدول أجنبية - عدد من الأوراق الخاصة بخدمة العملاء بأحد البنوك - 4 هواتف محمولة)، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.