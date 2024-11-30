بحوزته سلاح ومخدرات..التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر البودر في كرداسة

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر البودر في كرداسة
 

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر البودر، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكنت من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر البودر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

النيابة العام نيابة العامة مخدر البودر كتابة تقرير ضبط عاطل نيابة شمال الجيزة

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