ضبط نحو 42 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط نحو 41 ألفا و618 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 27 ألفا و22 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1304 مخالفات سير دون ترخيص و22 مخالفة موقف عشوائي و1055 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و39 مخالفة دراجة نارية و19 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.