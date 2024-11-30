ضبط نحو 42 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حوادث
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

 

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط نحو 41 ألفا و618 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 27 ألفا و22 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1304 مخالفات سير دون ترخيص و22 مخالفة موقف عشوائي و1055 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و39 مخالفة دراجة نارية و19 مخالفة لشروط التراخيص.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

حوادث الفجر الإدارة العامة للمرور الإنضباط المروري الشارع المصري اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المخالفات المرورية تجاوز السرعة المقررة تحقيق الانضباط المروري تحقيق الانضباط تجاوز السرعة

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 الاتفاق | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في دوري روشن السعودي 2024