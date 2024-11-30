لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية


شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها؛ أسفرت عن ضبط 7106 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1578 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 4838 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات لشروط التعاقد، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 464 قضية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 226 قضية.

حوادث الفجر الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة العامة لشرطة النقل أجهزة الأمن الامن الاقتصادي الجهات المعنية

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