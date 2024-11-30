292 قضية مخدرات.. حملة تفتيشية موسعة بالمحافظات خلال 24 ساعة



شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ أسفرت عن ضبط 62 سلاحا ناريا، و292 قضية مخدرات وتنفيذ 68 ألفا و47 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 56 متهما، بحوزتهم 168 سلاحًا ناريا، شملت بندقيتين آليتين، و11 بندقية خرطوش، و49 فردا محلي الصنع، و117 طلقة مختلفة الأعيرة و207 قطع سلاح أبيض.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 87 ألفا و976 حكما قضائيا متنوعا، شملت 225 حكم جنايات، و21 ألفا و845 حكم حبس جزئيا، و4007 أحكام حبس مستأنفة، و32 ألفا و332 حكم غرامات و9 آلاف و665 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 292 قضية مخدرات، ضمت 320 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 30.8 كجم من مخدر البانجو، و201.5 كجم من مخدر الحشيش، و15.5 كجم من مخدر الهيروين، و43.6 كجما من مخدر الهيدرو، و1.3 كجم من مخدر الأستروكس، و960 جراما من مخدر البودر، و7.7 كجم من مخدر الآيس، و4.7 كجم من مخدر الشابو، و700 جرام من مخدر فيرجينيا، و70 جراما من مخدر الكريستال، و30 جراما من مخدر الفودو و4794 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 11 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 13 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 232 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 20 ألفا و952 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 حالات منهم.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين، ارتكبوا 8 حوادث متنوعة.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.