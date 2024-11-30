حالة الطقس غدا في مصر..تحذيرات عاجلة بشأن درجات الحرارة لسكان هذه المناطق

حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد الموافق ١ديسمبر 2024، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الأحد 1 ديسمبر ، أنه من المتوقع أن يسود الطقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، ومائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يحتمل سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد، أن الطقس اليوم الجمعة، تنتشر فيه الشبورة المائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت الأرصاد قائدى السيارات بتوخى الحذر عند القيادة، والالتزام بالسرعة التى قررتها الإدارة العامة للمرور، وتشغيل الكشافات والتوقف عن القيادة وركن السيارات على جانب الطريق عند انعدام الرؤية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الجمعة، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.