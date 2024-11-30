انتهاء خطة التدريب على ميكنة مكاتب الصحة بالدقهلية

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وكيل مديرية الصحة
وكيل مديرية الصحة بالدقهلية خلال الدورة

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انتهاء خطة تدريب مكاتب الصحة والادارت الصحية علي ميكنة المواليد والوفيات وتصاريح الميلاد والوفاه المميكن،  وذلك تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى  وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى، 
قام بالتدريب فريق من مسئولي مكاتب الصحه بوزارة الصحة،و بحضور الدكتور ايهاب شاهين مدير اداره مكاتب الصحه بالوزارة والدكتورة حنان حسن، مسئول الميكنة بالمديرية، علاوة على فريق الميكنه وفريق مكاتب الصحة.
استمرت الورشة على مدار ثلاثة أيام  وتضمنت تدريبًا عمليا علي النظام المميكن للمواليد والوفيات  وتفعيله والمرور علي مكاتب الصحة بالدقهليه للتأكد من تفعيل جوانب الورشة عمليا إلى جانب المحاضرات النظرية.
 

انتهاء خطة التدريب على ميكنة مكاتب الصحة بالدقهلية

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