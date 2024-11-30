أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انتهاء خطة تدريب مكاتب الصحة والادارت الصحية علي ميكنة المواليد والوفيات وتصاريح الميلاد والوفاه المميكن، وذلك تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى،

قام بالتدريب فريق من مسئولي مكاتب الصحه بوزارة الصحة،و بحضور الدكتور ايهاب شاهين مدير اداره مكاتب الصحه بالوزارة والدكتورة حنان حسن، مسئول الميكنة بالمديرية، علاوة على فريق الميكنه وفريق مكاتب الصحة.

استمرت الورشة على مدار ثلاثة أيام وتضمنت تدريبًا عمليا علي النظام المميكن للمواليد والوفيات وتفعيله والمرور علي مكاتب الصحة بالدقهليه للتأكد من تفعيل جوانب الورشة عمليا إلى جانب المحاضرات النظرية.



انتهاء خطة التدريب على ميكنة مكاتب الصحة بالدقهلية

c0ae409b-7e3a-4496-8045-7e3f8f1bf439

cb8651f7-50bd-4cd9-9070-7b21ee71a8ef

79cf826b-b37c-4f9e-9fd5-f7772a3577fb

6be2f023-f386-46b5-9c22-a8e7ea2f38b8