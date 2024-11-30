لتحقيق نسب مشاهدة.. تفاصيل سقوط طالب لقيادته دراجة نارية دون لوحات في الجيزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع طالب لاتهامه بنشر مقطع فيديو لدراجة نارية "دون لوحات معدنية" مصحوب بعبارات تشير إلى اعتياده ذلك بالجيزة.

ضبط طالب

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو لدراجة نارية "دون لوحات معدنية" مصحوب بعبارات تشير إلى اعتياده ذلك بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو المُشار إليه وناشر المقطع (طالب – مقيم بالجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لرغبته فى تحقيق نسب مشاهدة عالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الدراجة النارية وقائدها.

الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية التواصل الاجتماع اتخاذ الإجراءات القانونية مقطع الفيديو لوحات معدنية

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