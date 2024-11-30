محافظ القليوبية يتفقد دار المسنين ببنها بعد تجديدها ويطمئن على النزلاء بالدار

أجرى، اليوم السبت، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، زيارة تفقدية لدار المسنين التابعة للهلال الأحمر بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير الشاملة التي تمت بالتعاون مع جمعيات وممثلي المجتمع المدني.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على الاطمئنان على أحوال النزلاء والوقوف على احتياجاتهم، حيث تجول في أرجاء الدار واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم. كما قام بتلبية عدد من طلباتهم، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على تقديم أفضل الخدمات لكبار السن ورعايتهم.

وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة للدار من حيث غرف النزلاء وقاعات الاستقبال وسلم الدار وكافة الخدمات، كما جرى دعم الدار بأسرة جديدة وأجهزة منزلية لراحة المقيمين.

وقامت المحافظة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بعمل تطوير شامل للدار مثل تحسين الغرف، وتوفير وسائل الراحة، وتطوير المرافق الصحية والترفيهية بها.

وأكد عطية أن كبار السن هم ثروتنا الحقيقية، وأن رعايتهم واجب وطني وأخلاقي، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة الفئات، ولا سيما كبار السن.

وفي ختام الزيارة، وجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بالدار ولجمعيات المجتمع المدني على جهودهم المبذولة في خدمة كبار السن، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم أفضل الرعاية لهم.

والتقى محافظ القليوبية بنزلاء الدار حيث وجهوا له الشكر علي أعمال التطوير والتي تمت في أطر توفيرحيلة كريمة لهم في مكان لائق واستجاب المحافظ لطلبات بعضهم الخاصة بتوفير فرصة حج لاحدى النزيلات التي طالبت المحافظ بمساعدتها وكذا دراسة مطالب بعض النزلاء بتركيب أسانسير مصعد للدار لتسهيل تنقلاتهم مع توفير احتياجاتهم مؤكدًا أن الجهود المبذولة تأتي في إطار رد الجميل لهذه الفئة.

دار المسنين

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