طعنهما بسلاح أبيض.. استمرار حبس عامل شرع في قتل زوجته وابنهما في العياط

حوادث
ارشفية
ارشفية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عامل شرع في قتل زوجته وابنهما بطعنهما بسلاح أبيض في العياط

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عامل شرع في قتل زوجته وابنهما بطعنهما بسلاح أبيض في العياط

خلافات أسرية

وكشفت التحقيقات الأولية، أن خلافات أسرية السبب في نشوب مشاجرة  بينهما

عامل يشرع في قتل زوجته

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اعتداء عامل على زوجته وإبنهما في العياط.

انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم شرع في قتل المجني عليهما طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.


 

استمرار حبس عامل النيابة العامة تباشر النيابة العامة بسبب خلافات خلافات أسرية جنوب الجيزة

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