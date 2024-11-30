جهود مكثفة لإصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان

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إصلاح الكسر المفاجئ
إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات بالإشراف الميدانى على أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط طرد محطة الدماس ( 1 ) من نوعية ( GRP ) قطر 450 مللى أمام ميدان  الزلابية

 

 وخلال متابعة جهود الإصلاح برفقه المهندس محمد على رئيس قطاع الصرف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى

 

 أكد اللواء ياسر عبد الشافى على أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان يتم حاليًا تطبيق النهج الجديد والذى يتم من خلاله التعامل مع الأحداث الطارئة بأفكار مبتكرة لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين 

 

لافتًا إلى أنه فور حدوث الكسر بخط الطرد، تم على الفور تحويل كميات المياه بهذا الخط على خط طرد محطة الدماس ( 6 )، ولم يتم قطع مياه الشرب، وإنتظامها بشكل طبيعى بالمناطق الواقعة فى نطاق الكسر 

 

وفى نفس الوقت تتكاتف الجهود للإنتهاء من أعمال الإصلاح وتركيب ماسورة جديدة لإعادة ضخ مياه الصرف مرة أخرى للمحطة، وإنتظام تشغيلها على الوجه الأكمل.

إصلاح الكسر المفاجئ التعامل مع الأحداث الطارئة شركة مياه الشرب والصرف الصحي معاون المحافظ محافظ أسوان

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