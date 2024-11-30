آسر ياسين في بطولة مسلسل جديد بعنوان "الحب كله"

آسر ياسين في بطولة مسلسل جديد بعنوان "الحب كله"

الفجر الفني
آسر ياسين
آسر ياسين

يخوض الفنان آسر ياسين تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل جديد يأتي بعنوان الحب كله، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، ويستعرض لكم موقع الفجر الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنان آسر ياسين 

 

قصة مسلسل الحب كله


من جانبه تدور أحداث العمل حول أزمة العملة وسعر الصرف خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى مارس 2024، وهى مرحلة شهدت تقلبات حادة وصلت بسعر الدولار إلى ما يقارب 70 جنيهًا، ويجمع المسلسل بين الطابع الاجتماعي والاقتصادي، في معالجة درامية تسلط الضوء على تأثير تلك الأزمة على المجتمع، كما أن العمل من إنتاج ضخم ويُنتظر أن يحقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني المقبل.


آخر أعمال الفنان آسر ياسين


شارك الفنان آسر ياسين في بطولة مسلسل دون سابق إنذار، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية والذي دارت أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

 

أبطال مسلسل دون سابق إنذار


جدير بالذكر أن مسلسل دون سابق إنذار ضم نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان آسر ياسين، عائشة بن أحمد، حنان سليمان، أحمد خالد صالح، جيهان حسام الدين، نهال عنبر، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف عمار صبري، وإخراج هاني خليفة. 

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