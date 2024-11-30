وزيرا التعليم والبترول يشهدان تخرج أول دفعة من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

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وزيرا التعليم والبترول
وزيرا التعليم والبترول يشهدان تخرج أول دفعة من مدرسة ظهر للت

 

شهدا الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والمهندس كريم بدوي وزير البترول، حفل تخرج أول دفعة من مدرسة ظهر التعليمية، وهي إحدي مدارس التكنولوجيا التطبيقة.

وزيرا التعليم والبترول يشهدان تخرج أول دفعة من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

ونظم الخريجين ممر شرفي لوزير التعليم وقدموا له التحية، مؤكدين أن حضوره لحفل تخرجهم يدفعهم لمستقبل أفضل، وأشاروا أنهم يعملون الآن علي الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها خلال فترة التعليم، في بناء مستقبلهم وبلدهم.

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

توفر مدرسة ظهرللتكنولوجيا التطبيقية تعليمًا ثانويًا مدته 3 سنوات، تعتمد نموذج التعليم المزدوجالذي يمزج 80 في المائة من التدريب مقابل 20 في المائة من التدريب النظري، وفقًاللمعايير الدولية تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم الفني، وتوفير التعليموالتدريب الفني المهيأ للصناعات الرئيسية وفقًا لأحدث المعايير مثل الطاقة،والصيانة الكهربائية، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما إلى ذلك، كما توفر برامج تدريبية للقوى العاملة الحالية والشباب الباحثة عن العمل، وتعتمد مدرسة ZOHR نموذجًا شاملًا يتيح إمكانية الوصولمن خلال توفير منح دراسية ممولة تمويلًا كاملًا مع إيلاء اعتبار كبير للتوازن بين الجنسين.

الاستفادة الاتصالات التدريب الفني الدكتور محمد عبد اللطيف برامج تدريبية

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