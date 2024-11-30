لهذا السبب.. محافظ القليوبية يجتمع بالمهندسين الجدد الذي جرى تكليفهم للعمل باليومية

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محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع المهندسين الجدد وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة، حيث جرى تكليفهم بالعمل باليومية للعمل في الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والأحياء.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المهندسون في دفع عجلة التنمية الشاملة بالمحافظة، مشددًا على ضرورة أن يكونوا على قدر عالٍ من المسؤولية والوعي بأهمية العمل بروح الفريق الواحد.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ المهندسين الجدد على مواصلة تحصيلهم العلمي من خلال استكمال دراساتهم العليا، مؤكدًا أن ذلك سيعود بالنفع عليهم وعلى المحافظة، مؤكدا على أهمية الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في العمل، وأن يكونوا حكمًا عادلًا في جميع القرارات التي يتخذونها.

وأكد المحافظ على ضرورة أن يكون المواطن هو محور اهتمام المهندسين، وأن يعملوا على تلبية احتياجاته وحل مشكلاته، معلنا عن تنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للمهندسين الجدد في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، بهدف تأهيلهم للعمل في مختلف المجالات الهندسية والقانونية.

ووجه المحافظ المهندسين الجدد إلى بذل قصارى جهدهم ليكونوا قدوة حسنة لزملائهم، وأن يساهموا في بناء مستقبل مشرق لمحافظة القليوبية والعمل علي تعظيم موارد المحافظة من خلال بحث الفرص الاستثمارية للمحافظة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تطوير الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل الهندسي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

جدير بالذكر أن محافظة القليوبية قد أعلنت عن مسابقة لتعيين 119 مهندس بالاجر اليومي لسد العجز في عدد من التخصصات وقد تقدم لها العديد وتم عمل اختبارات بجامعة بنها وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ  وعضوية عدد من مديري العموم حيث تم عقد مقابله شخصية للناجحين لاختيار افضل العناصر وهى (14 بكالوريوس هندسة قسم عمارة، و41 بكالوريوس هندسة قسم مدنى، و2 بكالوريوس هندسة قسم مساحة، و18 بكالوريوس هندسة قسم تخطيط عمرانى، و10 بكالوريوس هندسة قسم طرق، و13 بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا، و13 بكالوريوس هندسة قسم كهرباء، بكالوريوس هندسة حسابات ونظم أو هندسة إلكترونيات واتصالات، بالإضافة إلى خبرة ودورة تدريبية فى التخصصات الآتية 1 شبكات IT، و1 امن ومعلومات، و1 صيانة أجهزة حاسب إلى وطابعات، و1 برمجة، و2 جرافيك، و2 بكالوريوس زراعة (تنسيق حدائق ونباتات زينة).

حضر الاجتماع اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، ومديري الإدارة الهندسية والتخطيط العمراني والموارد البشرية وإدارة المتغيرات المكانية

المهندس أيمن عطية محافـظ القليوبيــة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وزارة المالية

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