قرار قضائي ضد هدير عبدالرازق بتهمة نشر الفسق والفجور

حوادث
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق


أجلت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 14 ديسمبر المقبل.

كانت قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر هدير عبد الرازق، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال محتواها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد جلسة اليوم لنظر أولى جلساتها.


وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ألقت القبض على البلوجر هدير عبدالرازق، داخل شقتها بمنطقة بدر التابعة للقاهرة الجديدة، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشه للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشه تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستجرام"، تحرض على الفسق والفجور، تخص البلوجر هدير عبدالرازق.

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