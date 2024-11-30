تمهيدا لتطويرها.. محافظ الأقصر يتفقد منطقة أسفل كوبري أبو الجود

محافظات
جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

 قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتفقد مشروع تطوير أسفل كوبرى أبو الجود، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، لإستغلال المساحات الغير مستغلة الكائنة أسفل الكباري، الاستغلال الأمثل مع تطبيق الهوية البصرية للمحافظة.  


حيث استمع محافظ الأقصر، إلي شرح مفصل عن المشروع قبل وبعد التطوير، وكان برفقته اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.


وأكد المحافظ، إنه بعد أن كانت هذه الأماكن قد تحولت إلي مقالب قمامة وانتشار للحشرات، مما قد يؤدي إلي انتشار الأمراض، لذلك يجب علينا التحرك والمتابعة، من أجل مشاهدة مظهرًا حضاريًا جاذبًا للماره، وتحقيق طموحات وآمال الشعب الأقصري في توفير حياة كريمة لهم.
وفي هذا الإطار تم تكليف إحدى الشركات الواعدة لتطوير ورفع كفاءة أسفل كوبرى أبو الجود بشكل حضاري متنوع يجمع بين ساحات انتظار وكوفي شوب سهل الفك والتركيب ليكون مركزًا استثماريًا وتنمويًا يوفر فرص عمل للشباب ويرتقي بالمظهر الحضاري لشوارع المحافظة.
رافق المحافظ خلال جولته كلا من حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة وأسامة توفيق مدير إدارة النقل البطئ، ومسؤولي حي وسط.

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