تفاصيل العثور على جثة فتاه متحلله داخل بئر صرف صحى بمنزلها بمركز ساحل سليم فى أسيوط

عثر اهالى قرية التناغة الشرقية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط على جثة متحلله لفتاه تدعى رانيا أ.ح 28 عاما داخل بئر صرف صحي داخل منزلها بالقرية

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بعثور اهالى قرية التناغة الشرقية بمركز ساحل سليم على جثة متحللة لفتاه داخل بئر صرف صحي داخل منزلها

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة ساحل سليم وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص العثور على جثة فتاه متحلله داخل بئر صرف صحى داخل منزلها بقرية التناغة الشرقية بمركز ساحل سليم وتدعى الفتاه رانيا أ.ح 28 عاما

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي بجامعة أسيوط تحت تصرف النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة ساحل سليم جهودها لكشف ملابسات الحادث