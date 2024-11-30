تفاصيل العثور على جثة فتاه متحلله داخل بئر صرف صحى بمنزلها بمركز ساحل سليم فى أسيوط

محافظات
جثة
جثة

عثر اهالى قرية التناغة الشرقية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط على جثة متحلله لفتاه تدعى رانيا أ.ح 28  عاما داخل بئر صرف صحي داخل منزلها بالقرية 

 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بعثور اهالى قرية التناغة الشرقية بمركز ساحل سليم على جثة متحللة لفتاه داخل بئر صرف صحي داخل منزلها 

 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة ساحل سليم وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص العثور على جثة فتاه متحلله داخل بئر صرف صحى داخل منزلها بقرية التناغة الشرقية بمركز ساحل سليم وتدعى الفتاه رانيا أ.ح 28 عاما 

 

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي بجامعة أسيوط تحت تصرف النيابة العامة

 

 وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

 

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة ساحل سليم جهودها لكشف ملابسات الحادث 

اسيوط الشر العامة العثور على جثة العثور العثور على العثور على جثة فتاة الشرق الشرقي ألف الشرقية العام العر العرض الفتاة الجنائية إلحاد القرى القرية الحادث ألش الفحص الفور الجامعي الجثة الجن الجنائي الب البداية الجام الجامع الـ اللواء محمد اللواء وائل نصار الأسعاف اللواء الم

مواد متعلقة

رئيس مركز ومدينة ساحل سليم يتابع سير العمل بمرسى العبارات النهرية بالمركز

محافظ أسيوط يشهد اليوم التثقيفي للاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر بقصر الثقافة بالمحافظة

محافظ أسيوط: تنظيم حملة لضبط الأسواق وإزالة الإشغالات بمدينة أبوتيج

محافظ أسيوط: رفع 70 طن مخلفات وتراكمات قمامة بمركز الفتح

محافظ أسيوط: ضبط وتصرف في 55 ألف لتر مشتقات بترولية بعدد من مراكز المحافظة

محافظ أسيوط: إزالة 455 حالة تعدي واسترداد 943 فدان زراعة و30842 متر مربع مباني

محافظ أسيوط يوجه بالتوسع في فتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

محافظ أسيوط يتفقد أثار حريق محدود بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر

Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 الاتفاق | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في دوري روشن السعودي 2024