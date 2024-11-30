وزير التعليم لطلاب ظهر: متخلوش بالكم من صحتكم خلوا بالكم من مستقبلكم.. وسعيد بفوز المصري على الزمالك



وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم رسائل هامة لطلاب أول دفعة يتم تخريجها من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد، خلال حضوره حفل تخرجهم.

حيث أكد الوزير للطلاب علي ضرورة بذل الجهد خلال الـ 5 سنوات القادمة وذلك من اجل كتابة مستقبلهم، قائلا: انا الحقيقة هختلف مع وزير البترول في فكرة أنكم تخلوا بالكم من صحتكم، واقولكم متخلوش بالكم من صحتكم وخلوا بالكم من شغلكم، مشيرا أن من يجتهد خلال السنوات ما بعد التخرج سوف يرسم مستقبله، ومن لم يفعل ذلك فسوف يواجه مشكلات في حياته.



وخلال حديثه أكد وزير التربية والتعليم علي سعادته بفوز النادي المصري البورسعيدي علي الزمالك، قائلا: انا سعيد بفوز المصري على الزمالك.