ارتكبوا 4 جرائم.. سقوط عصابة سرقة المساكن في العاصمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الشقق السكنية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة دار السلام، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلين سيئي النية (مالك مخزن خردة، عامل) يقيمان بدائرة القسم؛ حيث تم ضبطهما.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.