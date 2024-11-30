بعد رحيله.. 7 معلومات عن المستشار جودت الملط رئيس المركزي للمحاسبات الأسبق

المستشار جودت الملط.. اسم شغل الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية بعد رحيله عن الحياة اليوم السبت، وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل نجله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

جودت الملط

وتساءل الرأي العام المصري عن جودت الملط وذلك لمعرفة أبرز التفاصيل والمعلومات عنه بعد رحيله خلال الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى معرفة موعد جنازته وعزاءه.

المستشار جودت الملط

موعد ومكان جنازة المستشار جودت الملط

وأعلن المستشار أحمد جودت الملط، نجل المستشار الراحل جودت الملط، عن موعد صلاة الجنازة على والده رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق.

ومن المقرر أن تُقام الصلاة اليوم بعد صلاة العشاء في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، على أن يُدفن الراحل في مقابر 6 أكتوبر على طريق الواحات، ويقتصر العزاء على المقابر فقط.

معلومات عن المستشار جودت الملط

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن المستشار جودت الملط وذلك بعد رحيله وزيادة عمليات بحث المواطنين عنه: