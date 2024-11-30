بعد رحيله.. 7 معلومات عن المستشار جودت الملط رئيس المركزي للمحاسبات الأسبق
المستشار جودت الملط.. اسم شغل الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية بعد رحيله عن الحياة اليوم السبت، وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل نجله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
جودت الملط
وتساءل الرأي العام المصري عن جودت الملط وذلك لمعرفة أبرز التفاصيل والمعلومات عنه بعد رحيله خلال الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى معرفة موعد جنازته وعزاءه.
موعد ومكان جنازة المستشار جودت الملط
وأعلن المستشار أحمد جودت الملط، نجل المستشار الراحل جودت الملط، عن موعد صلاة الجنازة على والده رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق.
ومن المقرر أن تُقام الصلاة اليوم بعد صلاة العشاء في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، على أن يُدفن الراحل في مقابر 6 أكتوبر على طريق الواحات، ويقتصر العزاء على المقابر فقط.
معلومات عن المستشار جودت الملط
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن المستشار جودت الملط وذلك بعد رحيله وزيادة عمليات بحث المواطنين عنه:
- حصل جودت الملط على ليسانس حقوق عام 56 بتقدير جيد جدًا من جامعة الإسكندرية، كما حصل على دبلوم في القانون العام والاقتصاد السياسي من جامعة القاهرة.
- حصل على الدكتوراه في القانون العام بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة عام 1967، وكان مشرفًا على العديد من رسائل الدكتوراة في جامعات مصرية مرموقة.
- التحق بالسلك القضائى بمجلس الدولة عام 1956 وعين قاضيًا لمحكمة الإدارة العليا عام 1985 ثم نائبًا لرئيس مجلس الدولة عام 1986، فرئيسا لإدارة الفتوى برئاسة الجمهورية عام 1988ورئيسًا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة والإسكندرية عام 1990، حتى تم تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة عام 1998 وقد أحيل إلى التقاعد في عام 1999.
- ترأس المستشار جودت الملط الجهاز المركزي للمحاسبات من عام 1999 حتى عام 2011، حيث ساهم بدور كبير في الرقابة المالية والمحاسبية للدولة.
- من بين مؤلفاته المهمة، كتاب "المسؤولية التأديبية للموظف العام"، بالإضافة إلى إعداد أول موسوعة في التشريعات القانونية والقرارات والأنظمة في مصر.
- قام جودت الملط بإعداد أول موسوعة للتشريعات في القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات لإمارة أبوظبي (1965 – 1980).
- حصل المستشار جودت الملط على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لمساهماته العلمية والعملية في المجال القضائي.