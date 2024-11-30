بأسلوب قطع الأسلاك.. تفاصيل القبض على لصوص الدراجات النارية بالحي الراقي

حوادث
متهمين
متهمين


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي ضم عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك"، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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