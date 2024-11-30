إصابة أربعة أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند عزبة الدارين بمركز منفلوط فى أسيوط

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سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 

 

 

إصيب أربعة أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند عزبة الدارين بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند عزبة الدارين بمركز منفلوط 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند عزبة الدارين بمركز منفلوط 

 

واسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم 

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام الشاملة بحى غرب أسيوط لتلقى العلاج 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة

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