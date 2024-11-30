تشكيلة مخدرات.. سقوط عنصرين إجراميين بالتجمع في قبضة الأمن 

حوادث
الاتجار بالمخدرات
الاتجار بالمخدرات


نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عنصرين إجراميين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهما 20 كجما من مخدر الهيدرو، و4 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، وعدد من الأمبولات لعقار الكيتامين المخدر، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات وقطعتي ميزان حساس.


وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

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