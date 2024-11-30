"بيخطف ويجري".. حيلة عصابة لسرقة المواطنين في القاهرة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة "مجهولة المصدر"، والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأن المضبوطات التي بحوزتهم من متحصلات نشاطهم المؤثم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.