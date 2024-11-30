آخر موعد للشراء.. كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 مشروع سكن لكل المصريين

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم تطرح وزارة الإسكان والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5» وحدات سكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم.. يُتاح التقديم للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي حتى 25 ديسمبر 2024، مع طرح 78،730 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.

تفاصيل الأسعار:



1. الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري:

- الأسعار: 184،000 – 400،000 جنيه.

- مقدم الحجز: 20،000 جنيه.

2. الوحدات الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة:

- عدد الوحدات: 12،990 وحدة سكنية.

- الأسعار: 415،000 – 530،000 جنيه.

- المدن المتوفرة: أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة.

- مقدم الحجز: 30،000 جنيه.

3. الوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا:

- عدد الوحدات: 41،782 وحدة.

- الأسعار: 542،000 – 700،000 جنيه.

- المدن المتوفرة: حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة.

شروط التقديم:



- التعاقد عبر نظام التمويل العقاري بفائدة سنوية:

- 8% للمواطنين من محدودي الدخل.

- 12% لمتوسطي الدخل.

- مقدم الحجز: يبدأ من 20%من إجمالي سعر الوحدة، مع تقسيط يصل إلى *20 عامًا*.

- العمر:

- ألا يقل عن 21 عامًا عند التقديم.

- ألا يزيد عن 50 عامًا لمحدودي الدخل أوسن المعاش لمتوسطي الدخل.

- لا يُسمح بشراء الوحدات نقدًا؛ إذ يتم السداد فقط بنظام التمويل العقاري.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأوراق المطلوبة



- *القيد العائلي المميكن وقسيمة الزواج المميكنة.

- *شهادة دخل وبرنت تأمينات (إن وجد).

- *صور من الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد الأبناء.

- *عقد إيجار الوحدة الحالية + إيصال سداد مقدم الحجز.

- *إيصال سداد كراسة الشروط والإقرار المرفق بها بعد التوقيع عليه.

- *استمارة الحجز موضحًا بها المدينة والمحافظة ونوع الوحدة.

خطوات التقديم عبر الإنترنت:



1. زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2. اختيار «حجز الوحدات».

3. إدخال البيانات المطلوبة.

4. رفع صورة من الرقم القومي (سارية).

5. تحديد مكان الحجز والدور المطلوب.

6. استكمال التقديم بالضغط على "إنهاء".

أماكن شراء كراسة الشروط:



- متاحة في مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات.

- ساعات العمل:

- الفترة الصباحية: من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

- الفترة المسائية: من 11 صباحًا حتى 6 مساءً.

- سعر كراسة الشروط: 300 جنيه، مع مصروفات إدارية بقيمة 355 جنيهًا.

