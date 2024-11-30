جرائم سرقات متنوعة.. ليلة سقوط 15 لصا بضربة أمنية في القاهرة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 15 متهما بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بضربة أمنية مكبرة في القاهرة.



حيث تم ضبط تشكيل عصابى ضم (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قصر النيل، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة "مجهولين المصدر"- الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ).. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة.



كما تم ضبط تشكيل عصابى ضم (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة دار السلام، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب".. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلان سيئا النية (مالك مخزن خردة، عامل – مقيمان بدائرة القسم ) تم ضبطهما.

وضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك"، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة ).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.



وأيضا تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم، وبحوزتهما ( السيارة المستولى عليها – مفتاح مصطنع)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".



وضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (عدد من المفاتيح الكهربائية "مجهولين المصدر" – قصافة أسلاك كهربائية)، وبمواجهته إعترف بأن المضبوطات حوزته متحصلات واقعتى سرقة بدائرة القسم.

و ضبط (حارس عقار) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية ) من داخل شقة إحدى السيدات بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.