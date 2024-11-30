محافظ الدقهلية خطة للتوعية بكيفية التعامل مع المخلفات الصلبة تتم بالتنسيق مع التربية والتعليم

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالمحافظة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بانشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة، تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة، ودوره في الحفاظ على البيئة، وتقليل غازات الاحتباس الحراري والتصدي للتغييرات المناخية ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والذي يستهدف إيضاح دور اجهزه الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبه.

كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي واشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة وتفعيل دور الطلبة بالعمل كحراس للبيئة وسفراء ورفع الوعي والتثقيف البيئي لديهم..

واوضح "مرزوق" إنه وفقا لخطة البرنامج تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتنفيذ برنامج التوعيه بالتنسيق مع مديريه التضامن الاجتماعي بالدقهليه بالشراكه مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء والمرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذ برامجها بمراكز الشباب والاندية الرياضة وفي ذات السياق تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتستهدف هذه المرحلة طلاب المدارس على مستوى المحافظة لتشمل اكثر من 2000 طالب وطالبه ولاطلاع طلاب المدارس والجامعات على كافة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وذلك لزيادة العلم والمعرفة بما تفعله الدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة واشراك كافة الجهات.



وفي هذا السياق أوضح محمد كمال حمص مدير وحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة إنه تم تنفيذ ندوة التوعية اليوم بمرفق المعالجة والتدوير بسندوب وقد استهدفت الندوه طالبات المرحلة الابتدائية والاعدادية بمدرسة المنصورة الرسمية المتميزة 2 بادارة غرب التعليمية وتضمنت الندوة تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وايضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وايضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وانشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة في نقل كافة المقالب التاريخيه وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وانشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وكذا شراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة كما تناول البرنامج التوعوي شرح مبسط لالية العمل داخل مرفق المعالجة والتدوير وقال ان المرحلة الثالثة من البرنامج تتم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم د. اشرف العربي بمتابعة مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهليه والدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الشركة المصرية للمعالجة والتدوير(ايكارو ) والمهندس محمود عبدالرحمن زاهر مدير مشروع خدمات المعالجة والتدوير والدفن الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالدقهلية والمدارس منى عبد الله مديرة المدرسة

وقد حاضر في الندوه الدكتورة مي سمير عبد المجيد مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بالمحافظة وبحضور شيرين ابو مسلم وسعاد محمد الأخصائيين بالمدرسة،وعلي هامش الندوه وكتطبيق عملي تم مرافقة الطلاب من قبل المهندس محمد رمزي مدير مصنع سندوب في جولة بمرفق المعالجة والتدوير بسندوب للتعرف على سير عمليات المعالجة والتدوير داخل المصنع وكيفية العمل على تعظيم الاستفادة واستعادة الموارد من مفروزات واعمال إنتاج السماد العضوي والوقود المشتق من المرفوضات بالمرفق وتم توضيح ان مصنع سندوب والتخلص من المقلب التاريخي حلم طال انتظاره لعقود في ظل القيادة السياسية للشعب الدقهلاوي بشكل عام ولابناء مدينة المنصورة بشكل خاص.

والمصنع يقع على مساحة 18 فدان وبلغ انشاءه نحو 235 مليون جنيه وتصل الطاقة الاستيعابية إلى 1200 طن/يوم لخدمة مناطق( مركز ومدينة المنصورة- حي شرق المنصورة- حي غرب المنصورة- طلخا- نبروه- محلة دمنة- دكرنس-بني عبيد).

كما تم الإشارة إنه تم نقل مايقرب من 1 مليون طن من مقلب سندوب التاريخي بتكلفة بلغت 105 مليون جنيه ؛وتم إنشاء مصنع سندوب على المساحة التي تم رفع المخلفات من عليها.