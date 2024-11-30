آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. آخر موعد لشراء كراسة الشروط..أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل. يمكن للمواطنين التقديم حتى يوم 25 ديسمبر 2024 للحصول على وحدات بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تفاصيل الأسعار والمقدمات

- الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات

الأسعار: تتراوح بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه

مقدم الحجز: 20 ألف جنيه

- الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري في المدن الجديدة

عدد الوحدات: 12،990 وحدة

الأسعار: تتراوح بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه

المدن المتوفرة: أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، وغيرها

- الوحدات التي يتم تسليمها خلال 36 شهرًا

عدد الوحدات: 41،782 وحدة

الأسعار: تتراوح بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه

المدن المتوفرة: حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، 15 مايو، برج العرب الجديدة، السادات، وغيرها

شروط التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

- السداد يتم من خلال نظام التمويل العقاري بفائدة سنوية تبلغ 8 بالمائة لمحدودي الدخل و12 بالمائة لمتوسطي الدخل

- مقدم الحجز يبدأ من 20 بالمائة من إجمالي سعر الوحدة مع إمكانية السداد على أقساط تصل إلى 20 عامًا

- العمر: يجب ألا يقل عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 50 عامًا لمحدودي الدخل أو سن المعاش لمتوسطي الدخل

- يمنع شراء الوحدات نقدًا ويقتصر السداد على نظام التمويل العقاري

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء

- القيد العائلي المميكن وقسيمة الزواج المميكنة

- إيصال مرافق حديث وعقد إيجار الوحدة الحالية

- إيصال سداد مقدم الحجز وصورة إيصال كراسة الشروط

- استكمال استمارة الحجز موضحًا بها المدينة المطلوبة

خطوات التقديم عبر الإنترنت

1. زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

2. اختيار خدمة "حجز الوحدات"

3. إدخال البيانات المطلوبة ورفع صورة بطاقة الرقم القومي

4. تحديد المدينة والدور المفضل

5. الضغط على "إنهاء" لتأكيد الطلب

أماكن شراء كراسة الشروط

- تتوفر كراسة الشروط في مكاتب البريد المميكنة بجميع المحافظات

- الكراسة تُباع بسعر 300 جنيه، بالإضافة إلى مصروفات إدارية بقيمة 355 جنيهًا

- ساعات العمل في مكاتب البريد:

- الفترة الصباحية: من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا

- الفترة المسائية: من 11 صباحًا حتى 6 مساءً

التقديم متاح حتى 25 ديسمبر 2024، مع توافر عدد كبير من الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل بمواصفات ومساحات مختلفة.