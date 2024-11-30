محافظ الجيزة يعاين المواقع المقترحة لإنشاء جراج متعدد الطوابق لخدمة المترددين على مستشفى أم المصريين

نفذ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة تفقدية صباح اليوم السبت، بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية.

وخلال الجولة عاين “المحافظ ”، عدد من المواقع المقترحة لإنشاء جراج متعدد الطوابق، لخدمة المترددين على مستشفى أم المصريين، بحى جنوب الجيزة موجها رئيس الحى بسرعة إخلاء أحد المواقع، التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل المواجهة للمستشفى، و تنفيذ أعمال الرفع المساحي لها والاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لسرعة تخطيط وإنشاء الجراج والإنتهاء منه بالتزامن مع إفتتاح أعمال تطوير المستشفى.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع إنشاء الجراج المتعدد الطوابق يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته لتفقد أعمال تطوير المستشفى، والذى سيراعى خلال تخطيطه حركة المواطنين حيث سيتم توفير سلم للمشاة لنقل المترددين من وإلى المستشفى والجراج، كما سيتم دعمه بمصعد كهربائى لتسهيل حركة المرضى وذووي الإحتياجات الخاصة.

وأضاف محافظ الجيزة أنه من المقرر إعادة التخطيط المرورى ورفع كفاءة وتطوير الشوارع المحيطة بالمستشفى وإستحداث ساحات إنتظار لإستيعاب المركبات الخاصة بالمواطنين المترددين على المستشفى والمرافقين لهم خاصة بعد إنتهاء أعمال التطوير والتى من المقرر أن تضاعف الطاقة الإستيعابية للمستشفى.

كما تفقد المحافظ الموقع المقترح لإقامة سوق اليوم الواحد بشارع ساقية مكى بحى العمرانية، مشددا على سرعة إعداد الموقع وتأهيله لإقامة منافذ السلع التابعة للوزارة وإتاحة منتجاتها للمواطنين اسبوعيا بعد نجاح التجربة بالموقع الأول بشارع الصوامع بحى إمبابة.

كما وجه المحافظ رئيس حى العمرانية بمنع الإشغالات ورفع أية تعديات أو تجمعات للمخلفات والقمامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والمتابعة الدورية للموقع للتأكد من جاهزيته إسبوعيا لإقامة السوق والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسهيل الحركة المرورية بمحيطه، على أن يتم عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالشارع مع إنتهاء اليوم المقرر لإقامة السوق كل أسبوع.

وشملت جولة المحافظ تفقد جراج الحملة ومخازن حى العمرانية حيث قام المحافظ بمراجعة كشوف الحركة والصيانة ووارد وصادر المخازن للإطمئنان على إستقرار أعمال التدوين والأرشفة وسلامة السيارات والمعدات.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وأشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة وأحمد جلال رئيس حى العمرانية.

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