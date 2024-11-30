هددها بنشر صورها.. إحالة عاطل إلى الجنايات لإتهامه بإبتزاز ربة منزل بني سويف

أحالت النيابة العامة في بني سويف عاطلا، اليوم السبت، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لربة منزل بعد الاستيلاء على هاتفها المحمول ونقل صور خاصة بها إلى أحد الأجهزة اللوحية وهددها بنشرها على السوشيال ميديا حال عدم إقامة علاقة غير شرعية معها.

كانت ربة المنزل كشفت فى بلاغها إلى النيابة العامة عن أن عاطلا من قرية بنى هارون قام بإرسال رسائل صوتية عن طريق تطبيق الواتس اب الخاص بها تتضمن تهديد بنشر صور لها إذا لم تقم بتنفيذ ما يريده بإقامة علاقة غير شرعية معها وحررت محضرا ضد مالك الخط الذى أرسل لها تلك الرسائل الصوتية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن مالك الخط المتهم «ز. ع ر» 22 سنة، أرسل رسائل إلى الهاتف الخاص بالمجنى عليها على هاتفها تتضمن التحريض وابتزازها بنشر تلك الصور والتشهير بها وأن لديه مقاطع فيديو وصور خادشة أيضا.