زلزال اليوم.. خبراء يكشفون طبيعة الهزة الأرضية الأخيرة في مصر

زلزال اليوم من الكلمات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية بعد تعرض البلد لهزة أرضية تأثرت بها عدد من المحافظات.

زلزال اليوم

وتساءل الرأي العام المصري عن زالزال اليوم وضلك لمعرفة أبرز المعلومات عن الهزة الأرضية التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، والتابعة للمعهد يوم الجمعة الموافق 29/11/2024 هزة أرضية على بعد 710 کیلومترات عن القاهرة، وشعر بها بعض السكان فى العاصمة.

قوة زلزال اليوم

وفي هذا الشأن، أكد الدكتور طه رابح مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، على صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع زلزال اليوم منذ ساعات.

وقال الدكتور طه رابح في بيان للمركز، إن الزلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وقع في شمال قبرص على بعد 700 كيلومتر من السواحل المصرية، حيث شعر به بعض المواطنين.

وقال مدير المعهد القومي للبحوث إن المعهد لم يتلقَ أي بلاغ عن وقوع إصابات، لكن بعض المواطنين سمعوا صوتا وذلك نتيجة هزة سطحية.

تفاصيل زلزال اليوم

وعن زلزال اليوم، كشف الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تفاصيل الزلزال الذي وقع، مساء أمس الجمعة، شمال غربي قبرص، الساعة 9:13 مساء بتوقيت القاهرة، بقوة 4.8 درجة، على عمق نحو 60 كم.

وأوضح شراقي في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "فيس بوك"، أن مركز الزلزال يقع جنوب تركيا في البحر المتوسط، أعقبه زلزال تابع خفيف بقوة 2.7 درجة على عمق 13.5 كم.

وأشار خبير الموارد المائية إلى أن الزلزال الرئيسي يقع عند حافة التقاء أو اصطدام الصفيحة الأوروآسيوية (Eurasian) مع الإفريقية، حيث تتقارب الصفيحتان بمعدل 4-10 مم/سنة، موضحا أن زلزال تركيا الكبير الذي وقع في السادس من فبراير 2023 دفع كتلة الأناضول نحو البحر المتوسط بمقدار 6 أمتار.

وأضاف شراقي أن عمق الزلزال 60 كم يعتبر كبيرا بالنسبة لزلازل البحر المتوسط، وكلما ازداد عمق بؤرة الزلزال اتسعت دائرة الموجات الزلزالية على سطح الأرض ولكن تأثيرها التدميري يكون أقل حتى في منطقة الزلزال، مما أدى إلى الإحساس بها في القاهرة على بعد نحو 650 كم.

